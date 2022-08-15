Донецкая область: в ОВА показали последствия ракетного обстрела Славянска

Цитата



«Около четырех ночи россияне открыли огонь по центру города – повредили три многоэтажки. Славянск – одно из важнейших мест для российской пропаганды, а потому – одно из самых уязвимых», – говорится в сообщении.

Дополнение

От обстрела пострадал центр Славянска Донецкой области. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Российские захватчики за 14 августа убили в Донецкой области еще 3 гражданских лица, 13 – ранили. По обнародованным им данным, с начала вторжения россии в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 733 мирных человека, ранены еще 1903.