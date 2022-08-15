Донеччина: росіяни вбили ще трьох цивільних, поранили - 13
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російські загарбники за 14 серпня вбили у Донецькій області ще 3 цивільних осіб, 13 - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 733 мирних людей, поранено ще 1903.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
Доповнення
На всій лінії фронту на Донеччині дуже гаряче, але і відносно віддалені міста також піддаються періодичним ударам.