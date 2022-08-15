Донецкая область: россияне убили еще троих гражданских, ранили - 13

Цитата

"За 14 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Соледаре и Марьинке. Еще 13 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 733 мирных человека, ранены еще 1903.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

По всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам.