Донеччина: в ОВА показали наслідки ракетного обстрілу Слов'янська
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram показав наслідки останніх ворожих обстрілів по Слов’янську Донецької області. Окупанти обстріляли центр міста та ще один мікрорайон, передає УНН.
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«Близько четвертої ночі росіяни відкрили вогонь по центру міста - пошкодили три багатоповерхівки. Слов'янськ - одне з найважливіших місць для російської пропаганди, а тому - одне з найбільш уразливих», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Від обстрілу постраждав центр Слов'янська Донецької області. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Російські загарбники за 14 серпня вбили у Донецькій області ще 3 цивільних осіб, 13 - поранили. За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 733 мирних людей, поранено ще 1903.