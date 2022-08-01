Донецкая область: россияне убили еще троих мирных жителей, ранили - 16

Цитата

"За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 668 мирных людей, ранены еще 1735.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил глава ОВА.

Дополнение

Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области.