Донецкая область: россияне убили еще троих мирных жителей, ранили - 16
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские захватчики за 31 июля убили в Донецкой области еще троих гражданских лиц, 16 – ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.
Детали
По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 668 мирных людей, ранены еще 1735.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил глава ОВА.
Дополнение
Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области.