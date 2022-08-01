Донеччина: росіяни вбили ще трьох мирних жителів, поранили - 16

Цитата

"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 668 мирних людей, поранено ще 1735.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав голова ОВА.

Доповнення

Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині.