Донеччина: росіяни вбили ще трьох мирних жителів, поранили - 16
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські загарбники за 31 липня вбили у Донецькій області ще трьох цивільних осіб, 16 - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 668 мирних людей, поранено ще 1735.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав голова ОВА.
Доповнення
Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині.