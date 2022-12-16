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Донецкая область: россияне убили еще семерых гражданских

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты за 15 декабря убили в Донецкой области еще семерых гражданских, ранили семерых человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«За 15 декабря стало известно о 7 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 2 в Бахмуте, 2 в Нью-Йорке, 1 в Часовом Яру, 1 в Белой Горе и 1 в Раздоловке. Еще 7 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В Донецкой области за 14 декабря россияне убили еще двух гражданских, ранили – четырех.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины очень тяжелая и сравнил события со Второй мировой войной.

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