Донеччина: росіяни вбили ще сімох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти за 15 грудня вбили у Донецькій області ще сімох цивільних, поранили сімох людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 15 грудня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті, 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Яру, 1 у Білій Горі та 1 у Роздолівці. Ще 7 людей в області зазнали поранень», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
У Донецькій області за 14 грудня росіяни вбили ще двох цивільних, поранили – чотирьох.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що ситуація на сході України дуже важка і порівняв події із Другою світовою війною.