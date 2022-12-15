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Це як Друга світова війна: Зеленський про ситуацію на сході України

Це як Друга світова війна: Зеленський про ситуацію на сході України

Київ • УНН

 • 1329653 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist зауважив, що ситуація на сході України дуже важка і порівняв події із Другою світовою війною, передає УНН.

Цитата

"На Сході у нас дуже важка, важка ситуація. Це як Друга світова війна. Так само в Бахмуті, в Соледарі, районі під Харковом, Кремінній, Сватовому. Це справжня війна, вогонь, обстріли, ракети, артилерія, все", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання, чи стало в Україні спокійніше, ніж на початку війни.

Додамо

Президент також зауважив про ситуацію на півдні.

"Нічого немає, ні електрики, ні води, нічого. І в Херсоні так радіють, що ми приїхали, а на тому березі Дніпра з артилерії б’ють по Херсону по тих, про кого вчора казали, що "ми один народ". А в Києві ви бачите, що це не так небезпечно, але вони почали використовувати ракети та іранські безпілотники", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України.

Українські Національні Новини

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