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Це був би не фінал: Зеленський відреагував на пропозиції зупинитися на кордонах 23 лютого

Це був би не фінал: Зеленський відреагував на пропозиції зупинитися на кордонах 23 лютого

Київ • УНН

 • 665493 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України, передає УНН.

Цитата

"Це був би не фінал, тому що ніхто не розуміє, що означають гарантії безпеки. У нас був Будапештський меморандум. Мені сказали: "Не бійся, все добре, ядерної зброї немає. І це правильний шлях, і туди йде весь світ". Але не весь світ прийшов, як ми бачили.

Ми віддали ядерну зброю, обміняли її на гарантії безпеки. Чи спрацювали ці гарантії? Ні. За агресію росії проти принципів миру, проти міжнародного права, проти багатьох речей, проти Статуту ООН і так далі. Чому тільки Україна платить таку високу ціну? Ми вдячні нашим уболівальникам, але платимо ми", - зазначив Зеленський.

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Додамо

Президент України також наголосив, що проти заморожування війни.

"Чому я проти заморожування цієї війни? Бо на Донбасі ми це вже бачили. Вони забирають частину території, а потім заморожують її на певний час, щоб стати сильнішими окупантами, готовими до нових окупацій, і все.

Нам не потрібно втрачати людей без потреби. Зрозумійте: ми не воюємо з росією; росія воює з нами на нашій території. Вони повинні відійти. Звичайно, вони будуть платити поколіннями. Побачите, будь-яка агресія дорого коштує. Але це в майбутньому. Сьогодні так воно має закінчитися, бо інакше воно не завершене, воно просто заморожене. Просто залишити так, як зараз, сказати, ну давайте зупинимося, і вони заберуть Донбас, південь нашої країни, або його частину, а Крим їм залишиться... Чому? "Тому що час це зробити і ви повинні"? Не зможемо, ніхто б цього не пробачив", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що у ЗСУ та ​​секторі безпеки і оборони достатньо людей, але країні необхідна зброя. За його словами, партнери знають про перелік необхідного озброєння для України.

Він також повідомив, що швидше за все у січні відбудеться восьме засідання у форматі "Рамштайн".

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