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Это был бы не финал: Зеленский отреагировал на предложения остановиться на границах 23 февраля

Киев • УНН

 • 665490 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил, что выход украинской армии на границы 23 февраля – "не будет финалом". В интервью The Economist он также напомнил о гарантиях безопасности для Украины, передает УНН.

Цитата

"Это был бы не финал, потому что никто не понимает, что означают гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: "Не бойся, все хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и туда идет весь мир". Но не весь мир пришел, как мы видели.

Мы отдали ядерное оружие, обменяли его на гарантии безопасности. Сработали ли эти гарантии? Нет. За агрессию россии против принципов мира, против международного права, против многих вещей, против Устава ООН и так далее. Почему только Украина платит столь высокую цену? Мы благодарны нашим болельщикам, но платим мы", - отметил Зеленский.

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Добавим

Президент Украины также подчеркнул, что против замораживания войны.

"Почему я против замораживания этой войны? Потому что на Донбассе мы это уже видели. Они забирают часть территории, а затем замораживают ее на время, чтобы стать более сильными оккупантами, готовыми к новым оккупациям, и все.

Нам не нужно терять людей без надобности. Поймите: мы не воюем с россией; россия воюет с нами на нашей территории. Они должны уйти. Конечно, они будут платить поколениям. Увидите, что любая агрессия дорого стоит. Но это в будущем. Сегодня так оно должно закончиться, иначе оно не завершено, оно просто заморожено. Просто оставить так, как сейчас, сказать, ну давайте остановимся, и они заберут Донбасс, юг нашей страны или его часть, а Крым им останется... Почему? "Потому что пора это сделать и вы должны"? Не сможем, никто бы этого не простил", - сказал Зеленский.

Напомним

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ и секторе безопасности и обороны достаточно людей, но стране необходимо оружие. По его словам, партнеры знают о перечне необходимого вооружения для Украины.

Он также сообщил, что, скорее всего, в январе состоится восьмое заседание в формате "Рамштайн".

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