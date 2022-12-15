Это как Вторая мировая война: Зеленский о ситуации на востоке Украины

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"На Востоке у нас очень тяжелая, тяжелая ситуация. Это как Вторая мировая война. Так же в Бахмуте, в Соледаре, районе под Харьковом, Кременной, Сватовом. Это настоящая война, огонь, обстрелы, ракеты, артиллерия, все", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, стало ли в Украине спокойнее, чем в начале войны.

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Президент также отметил ситуацию на юге.

"Ничего нет, ни электричества, ни воды, ничего. И в Херсоне так радуются, что мы приехали, а на том берегу Днепра из артиллерии бьют по Херсону по тем, о ком вчера говорили, что "мы один народ". А в Киеве вы видите, что это не так опасно, но они начали использовать ракеты и иранские беспилотники", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский отметил, что выход украинской армии на границы 23 февраля - "не будет финалом". В интервью The Economist он также напомнил о гарантиях безопасности Украины.