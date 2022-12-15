Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних, поранили - чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські окупанти за 14 грудня вбили у Донецькій області ще двох цивільних, поранили ще чотирьох людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1257 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2742.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Росіяни понад 100 разів обстріляли 6 населених пунктів Донеччини.