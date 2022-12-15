Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских, ранили - четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупанты за 14 декабря убили в Донецкой области еще двух гражданских, ранили еще четырех человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"За 14 декабря стало известно о 2 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: в Бахмуте и Роздоловке. Еще 4 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1257 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2742.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Россияне свыше 100 раз обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области.