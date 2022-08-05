Донецкая область: россияне убили еще 7 мирных жителей, ранили - 9

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские захватчики за 4 августа убили в Донецкой области еще семерых гражданских лиц, девять ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

«За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области - в Торецке. Еще 9 человек получили ранения», - написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

2 августа началась бесплатная эвакуация жителей Донецкой области в Кировоградскую область.

За первые дни августа из опасных регионов и временно оккупированных территорий Украины эвакуировали около 5 тысяч гражданских, среди них 1138 жителей Донецкой области.

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