Донецкая область: россияне убили еще 7 мирных жителей, ранили - 9
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские захватчики за 4 августа убили в Донецкой области еще семерых гражданских лиц, девять ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области - в Торецке. Еще 9 человек получили ранения», - написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
2 августа началась бесплатная эвакуация жителей Донецкой области в Кировоградскую область.
За первые дни августа из опасных регионов и временно оккупированных территорий Украины эвакуировали около 5 тысяч гражданских, среди них 1138 жителей Донецкой области.