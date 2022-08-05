Донеччина: росіяни вбили ще 7 мирних жителів, поранили - 9
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські загарбники за 4 серпня вбили у Донецькій області ще сімох цивільних осіб, дев'ять - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини — у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення», - написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
2 серпня розпочалася безплатна евакуація жителів Донецької області до Кіровоградщини.
За перші дні серпня з небезпечних регіонів та тимчасово окупованих територій України евакуювали приблизно 5 тисяч цивільних, серед них 1138 жителів Донеччини.