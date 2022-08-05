Донеччина: росіяни вбили ще 7 мирних жителів, поранили - 9

Цитата

«За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини — у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення», - написав Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

2 серпня розпочалася безплатна евакуація жителів Донецької області до Кіровоградщини.

За перші дні серпня з небезпечних регіонів та тимчасово окупованих територій України евакуювали приблизно 5 тисяч цивільних, серед них 1138 жителів Донеччини.