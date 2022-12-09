Донецкая область: россияне убили еще 5 гражданских, ранили - 2

Цитата

"За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 в Бахмуте, 1 в Торецке и 1 в Нетайлово. Еще 2 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1251 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2711.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

8 декабря частный сектор Торецка оказался под артобстрелом рф.