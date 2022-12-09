Донецкая область: россияне убили еще 5 гражданских, ранили - 2
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские оккупанты убили в Донецкой области еще 5 гражданских, ранили еще двух человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в пятницу, 9 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 в Бахмуте, 1 в Торецке и 1 в Нетайлово. Еще 2 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1251 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 2711.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
8 декабря частный сектор Торецка оказался под артобстрелом рф.