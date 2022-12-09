Донеччина: росіяни вбили ще 5 цивільних, поранили - 2
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти вбили у Донецькій області ще 5 цивільних, поранили ще двох людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у п'ятницю, 9 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайловому. Ще 2 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1251 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2711.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
8 грудня приватний сектор Торецька опинився під артобстрілом рф.