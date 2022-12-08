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Торецьк опинився під артобстрілом рф: одна людина загинула, двоє - поранено

Торецьк опинився під артобстрілом рф: одна людина загинула, двоє - поранено

Київ • УНН

 • 698254 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Приватний сектор Торецька опинився під артобстрілом рф. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пошкоджено щонайменше 12 будинків, є жертва, передає УНН.

Цитата

"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", - написав Кириленко.

Додамо

За його словами, "росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних — продовжують свою тактику терору".

Голова ОВА також додав, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку і закликав вчасно евакуюватись.

Нагадаємо

Вночі росіяни продовжували стріляти Донеччину на різних ділянках лінії фронту. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені, також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Українські Національні Новини

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