Торецк оказался под артобстрелом рф: один человек погиб, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Частный сектор Торецка оказался под артобстрелом рф. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, повреждено по меньшей мере 12 домов, есть жертва, передает УНН.
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"1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка. Снаряды попали в частный сектор — разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - написал Кириленко.
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По его словам, "россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских — продолжают свою тактику террора".
Глава ОВА также добавил, что каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности и призвал вовремя эвакуироваться.
Напомним
Ночью русские продолжали стрелять Донбасс на разных участках линии фронта. В результате вражеских ударов есть погибшие и раненные, также повреждена гражданская инфраструктура.