Донеччина: окупанти продовжують атакувати населені пункти на різних ділянках фронту - є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вночі росіяни продовжували стріляти Донеччину на різних ділянках лінії фронту. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Деталі
За даними Кириленка, ситуація в регіоні така:
На Донецькому напрямку вночі відбувалися періодичні обстріли околиць Мар'їнської та Очеретинської громад, а зранку Авдіївка тричі потрапили під артобстріл - без жертв.
На Горлівському напрямку загинули 2 людини - в Бахмуті та Іванівському. Ще 2 людини у Бахмуті одержали поранення. У громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади - там без жертв.
На Лисичанському напрямку 3 людини поранено і 7 будинків пошкоджено у Ямполі Лиманської громади.
Доповнення
Російські окупанти за 7 грудня вбили у Донецькій області 9 цивільних, поранили ще 15 людей.