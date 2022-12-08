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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25469 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Донеччина: окупанти продовжують атакувати населені пункти на різних ділянках фронту - є загиблі та поранені

Донеччина: окупанти продовжують атакувати населені пункти на різних ділянках фронту - є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 721949 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вночі росіяни продовжували стріляти Донеччину на різних ділянках лінії фронту. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Деталі

За даними Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Донецькому напрямку вночі відбувалися періодичні обстріли околиць Мар'їнської та Очеретинської громад, а зранку Авдіївка тричі потрапили під артобстріл - без жертв.

На Горлівському напрямку загинули 2 людини - в Бахмуті та Іванівському. Ще 2 людини у Бахмуті одержали поранення. У громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади - там без жертв.

На Лисичанському напрямку 3 людини поранено і 7 будинків пошкоджено у Ямполі Лиманської громади.

Доповнення

Російські окупанти за 7 грудня вбили у Донецькій області 9 цивільних, поранили ще 15 людей. 

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