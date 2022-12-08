Донеччина: росіяни вбили ще 9 цивільних, поранили - 15
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти за 7 грудня вбили у Донецькій області 9 цивільних, поранили ще 15 людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 8 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті. Ще 15 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1245 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2710.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Жертвами російського удару по Кураховому стали 10 людей.