Донеччина: росіяни вбили ще 9 цивільних, поранили - 15

Цитата

"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті. Ще 15 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1245 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2710.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Жертвами російського удару по Кураховому стали 10 людей.