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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26707 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла до 10 людей

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла до 10 людей

Київ • УНН

 • 1178921 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У результаті російського удару по Кураховому кількість жертв зросла до 10. Про це у зверненні повідомив Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Російська армія завдала удару по Кураховому, дуже жорстокого, абсолютно прорахованого. Саме по мирних людях. По звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. Десять людей загинули, багато поранених", — розповів Зеленський.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали удар по середмістю Курахового. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.

Згодом, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих.

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