Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла до 10 людей

Цитата

"Російська армія завдала удару по Кураховому, дуже жорстокого, абсолютно прорахованого. Саме по мирних людях. По звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. Десять людей загинули, багато поранених", — розповів Зеленський.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали удар по середмістю Курахового. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.

Згодом, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих.