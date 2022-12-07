Потужний удар рашистів по Кураховому: кількість жертв зросла до 8
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У результаті удару рф по Кураховму кількість жертв зросла до 8. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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За словами Тимошенка, ворог обстріляв Курахове з реактивних систем залпового вогню.
"Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 – поранені!" - написав заступник глави ОП.
Нагадаємо
Російські окупанти нанесли удар по середмістю Курахового. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.