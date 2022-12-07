Мощный удар рашистов по Кураховому: количество жертв возросло до 8
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В результате удара рф по Курахово количество жертв возросло до 8. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, враг обстрелял Курахово из реактивных систем залпового огня.
"Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 – ранены!" – написал заместитель главы ОП.
Напомним
Российские оккупанты нанесли удар по центру Курахово. Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены.