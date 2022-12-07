Число погибших в результате обстрела Курахового возросло до 10 человек

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“Русская армия нанесла удар по Курахову, очень жестокий, абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. Десять человек погибли, много раненых”, — рассказал Зеленский.

Напомним

Российские оккупанты нанесли удар по центру Курахово. Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены.

Впоследствии, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о 8 погибших.