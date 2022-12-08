Донецкая область: россияне убили еще 9 гражданских, ранили - 15

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"За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: 6 в Курахово, 1 в селе Красногоровка, 1 в Ивановке и 1 в Бахмуте. Еще 15 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1245 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2710.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Жертвами российского удара по Кураховому стали 10 человек.