Донецкая область: россияне убили еще 9 гражданских, ранили - 15

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские оккупанты за 7 декабря убили в Донецкой области 9 гражданских, ранили еще 15 человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 8 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: 6 в Курахово, 1 в селе Красногоровка, 1 в Ивановке и 1 в Бахмуте. Еще 15 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1245 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2710.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Жертвами российского удара по Кураховому стали 10 человек. 

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