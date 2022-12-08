Донецкая область: оккупанты продолжают атаковать населенные пункты на разных участках фронта - есть погибшие и раненые

Детали



По данным Кириленко, ситуация в регионе такова:



На Донецком направлении ночью происходили периодические обстрелы окрестностей Марьинской и Очеретинской громад, а утром Авдеевка трижды попали под артобстрел - без жертв.

На Горловском направлении погибли 2 человека – в Бахмуте и Ивановском. Еще 2 человека в Бахмуте получили ранения. В громаде повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома. Единичные обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской громады - там без жертв.

На Лисичанском направлении 3 человека ранены и 7 домов повреждены в Ямполе Лиманской громады.

Дополнение

Российские оккупанты за 7 декабря убили в Донецкой области 9 гражданских, ранили еще 15 человек.