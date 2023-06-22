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Донецкая область: россияне атаковали Покровск, ранен ребенок

Киев • УНН

 • 697570 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Армия рф вечером 21 июня атаковала ракетами Покровск, ранения получили пять человек, среди них - ребенок. Ночью оккупанты обстреляли Николаевскую громаду, повреждены линии электропередач, сообщил в четверг председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Донецкая область: россияне атаковали Покровск, ранен ребенок

Цитата

«Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по Покровску — ранили 5 человек, в том числе 11-летнего мальчика. В городе повреждены 15 домов.

Под утро враг обстрелял Рай-Александровку Николаевской громады — повреждены дома, хозяйственные постройки, линии электропередач», - написал Кириленко в Telegram.

На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Щербиновке повреждены 49 домов, админздание и школа, в Нью-Йорке поврежден дом.

Также повреждены 3 дома в Никифоровке Соледарской громады и 1 дом в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Северске в результате артиллерийских и авиаобстрелов. Еще 1 дом поврежден в Торском Лиманской громады.

Дополнения

Всего за 21 июня россияне убили одного жителя Донетчины, ранили еще шестерых.

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