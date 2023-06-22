Донеччина: окупанти вбили ще одну людину, 6 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські війська за 21 червня вбили ще одну людину та поранили шістьох у Донецькій області, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 21 червня росіяни вбили ще 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1569 мирних жителів Донеччини, поранили ще 3717.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними ООН, жертвами вторгнення рф в Україну стали понад 9 тисяч мирних жителів.