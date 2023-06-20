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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали понад 9 тисяч мирних жителів

Київ • УНН

 • 577054 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Кількість загиблих мирних жителів в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф перевищила понад 9 тисяч, повідомило у понеділок у черговому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке вказує, що реальна цифра, імовірно, набагато вища, пише УНН.

ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали понад 9 тисяч мирних жителів

Деталі

"З 24 лютого 2022 року, коли почався широкомасштабний збройний напад з боку рф, до 18 червня 2023 року УВКПЛ зафіксувало 24 862 втрати серед цивільного населення в країні: 9 083 загиблих і 15 779 поранених", - ідеться у звіті.

Як повідомляється, ці цифри включають:

  • 20 073 втрати (7 072 убитих і 13 001 поранених) на території, контрольованій урядом, коли сталися втрати:
  • У Донецькій і Луганській областях: 9966 втрат (4105 загиблих і 5861 поранених); 
  • В інших регіонах: 10 107 втрат (2 967 загиблих і 7 140 поранених).
  • 4789 втрат (2011 загиблих та 2778 поранених) на окупованій російською федерацією території, коли сталися втрати:
  • У Донецькій і Луганській областях: 3239 втрат (718 загиблих і 2521 поранених); 
  • В інших регіонах: 1550 втрат (1293 загиблих і 257 поранених).

Доповнення

В Україні підтверджена загибель 490 дітей внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

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