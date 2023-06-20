ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали понад 9 тисяч мирних жителів

Деталі

"З 24 лютого 2022 року, коли почався широкомасштабний збройний напад з боку рф, до 18 червня 2023 року УВКПЛ зафіксувало 24 862 втрати серед цивільного населення в країні: 9 083 загиблих і 15 779 поранених", - ідеться у звіті.

Як повідомляється, ці цифри включають:



20 073 втрати (7 072 убитих і 13 001 поранених) на території, контрольованій урядом, коли сталися втрати:





У Донецькій і Луганській областях: 9966 втрат (4105 загиблих і 5861 поранених);

В інших регіонах: 10 107 втрат (2 967 загиблих і 7 140 поранених).



4789 втрат (2011 загиблих та 2778 поранених) на окупованій російською федерацією території, коли сталися втрати:





У Донецькій і Луганській областях: 3239 втрат (718 загиблих і 2521 поранених);

В інших регіонах: 1550 втрат (1293 загиблих і 257 поранених).



Доповнення

В Україні підтверджена загибель 490 дітей внаслідок повномасштабного вторгнення рф.