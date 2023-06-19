В Україні зросла кількість загиблих дітей через агресію рф до 490
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні, за даними ювенальних прокурорів, на ранок 19 червня, підтверджена загибель 490 дітей. Про це повідомляє УНН з посилання на сторінку у Telegram Офісу Генерального прокурора.
Так, минулої доби внаслідок обстрілу міста Білопілля Сумської області загинув 5-річний хлопчик.
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"Станом на ранок 19 червня 2023 року більше ніж 1516 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 490 дітей загинули та понад 1026 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, адже ще встановлюється кількість загиблих в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.
Доповнення.
російські війська регулярно обстрілюють українські області. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 465, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській – 67.
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