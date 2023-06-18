Загинули поліцейській та його маленький син – стали відомі нові подробиці сьогоднішнього обстрілу Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час сьогоднішнього обстрілу Білопілля в Сумській області загинув 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син. Про це повідомили в МВС України, пише УНН.
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“Серед дня окупанти з артилерії нещадно обстріляли центральну частину міста. Під обстріл потрапив оперативник Роман та хлопчик. Отримані травми були несумісними із життям...”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
У Сумській ОВА додають, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів Білопільської громади були пошкоджені багатоквартирні будинки, магазини, хлібний кіоск, телевежа та автомобіль.
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В результаті сьогоднішнього обстрілу Харківщини поранення отримав місцевий мешканець.