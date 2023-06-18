Погибли полицейский и его маленький сын - стали известны новые подробности сегодняшнего обстрела Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время сегодняшнего обстрела Белополья в Сумской области погиб 38-летний старший лейтенант полиции Роман Бабенко и его 4-летний сын. Об этом сообщили в МВД Украины, пишет УНН.
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“Среди дня оккупанты из артиллерии беспощадно обстреляли центральную часть города. Под обстрел попал оперативник Роман и мальчик. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью...”, — говорится в сообщении правоохранителей.
В Сумской ОГА добавляют, что в результате сегодняшних обстрелов Белопольской громады были повреждены многоквартирные дома, магазины, хлебный киоск, телебашня и автомобиль.
Напомним
В результате сегодняшнего обстрела Харьковщины ранения получил местный житель.