Погибли полицейский и его маленький сын - стали известны новые подробности сегодняшнего обстрела Сумщины

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“Среди дня оккупанты из артиллерии беспощадно обстреляли центральную часть города. Под обстрел попал оперативник Роман и мальчик. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью...”, — говорится в сообщении правоохранителей.

В Сумской ОГА добавляют, что в результате сегодняшних обстрелов Белопольской громады были повреждены многоквартирные дома, магазины, хлебный киоск, телебашня и автомобиль.

Напомним

В результате сегодняшнего обстрела Харьковщины ранения получил местный житель.