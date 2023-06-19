В Украине возросло количество погибших детей из-за агрессии рф до 490

Так, за прошедшие сутки в результате обстрела города Белополье Сумской области погиб 5-летний мальчик.

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"По состоянию на утро 19 июня 2023 года более 1516 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 490 детей погибли и более 1026 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что эти цифры – не окончательные, ведь еще устанавливается количество погибших в местах ведения боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение.

российские войска регулярно обстреливают украинские области. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 465, Харьковской - 284, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской – 67.

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