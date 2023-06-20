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ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали более 9 тысяч мирных жителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения рф превысило более 9 тысяч, сообщило в понедельник в очередном отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое указывает, что реальная цифра, вероятно, гораздо выше, пишет УНН.

ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали более 9 тысяч мирных жителей

Детали

"С 24 февраля 2022 года, когда началось широкомасштабное вооруженное нападение со стороны рф, до 18 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 24 862 потери среди гражданского населения в стране: 9 083 погибших и 15 779 раненых", - говорится в отчете.

Как сообщается, эти цифры включают:

  • 20 073 потери (7 072 убитых и 13 001 раненых) на территории, контролируемой правительством, когда произошли потери:
  • В Донецкой и Луганской областях: 9966 потерь (4105 погибших и 5861 раненых); 
  • В других регионах: 10 107 потерь (2 967 погибших и 7 140 раненых).
  • 4789 потерь (2011 погибших и 2778 раненых) на оккупированной российской федерацией территории, когда произошли потери:
  • В Донецкой и Луганской областях: 3239 потерь (718 погибших и 2521 раненых); 
  • В других регионах: 1550 потерь (1293 погибших и 257 раненых).

Дополнение

В Украине подтверждена гибель 490 детей в результате полномасштабного вторжения рф.

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