ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали более 9 тысяч мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения рф превысило более 9 тысяч, сообщило в понедельник в очередном отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое указывает, что реальная цифра, вероятно, гораздо выше, пишет УНН.
Детали
"С 24 февраля 2022 года, когда началось широкомасштабное вооруженное нападение со стороны рф, до 18 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 24 862 потери среди гражданского населения в стране: 9 083 погибших и 15 779 раненых", - говорится в отчете.
Как сообщается, эти цифры включают:
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- 20 073 потери (7 072 убитых и 13 001 раненых) на территории, контролируемой правительством, когда произошли потери:
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- В Донецкой и Луганской областях: 9966 потерь (4105 погибших и 5861 раненых);
- В других регионах: 10 107 потерь (2 967 погибших и 7 140 раненых).
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- 4789 потерь (2011 погибших и 2778 раненых) на оккупированной российской федерацией территории, когда произошли потери:
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- В Донецкой и Луганской областях: 3239 потерь (718 погибших и 2521 раненых);
- В других регионах: 1550 потерь (1293 погибших и 257 раненых).
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Дополнение
В Украине подтверждена гибель 490 детей в результате полномасштабного вторжения рф.