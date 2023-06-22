Донецкая область: оккупанты убили еще одного человека, 6 - ранены

Цитата

"За 21 июня россияне убили еще 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1569 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 3717.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным ООН, жертвами вторжения рф в Украину стали более 9 тысяч мирных жителей.