Донеччина: росіяни атакували Покровськ, поранена дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Армія рф ввечері 21 червня атакувала ракетами Покровськ, поранення отримали п'ять людей, серед них - дитина. Вночі окупанти обстріляли Миколаївську громаду, пошкодженні лінії електропередач, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську — поранили 5 людей, у тому числі 11-річного хлопця. У місті пошкоджені 15 будинків.
Під ранок ворог обстріляв Рай-Олександрівку Миколаївської громади — пошкоджено будинки, господарчі споруди, лінії електропередач», - написав Кириленко у Telegram.
На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Щербинівці пошкоджено 49 будинків, адмінбудівлю та школу, у Нью-Йорку пошкоджено будинок.
Також пошкоджено 3 будинки у Никифорівці Соледарської громади та 1 будинок у Часовоярській громаді.
На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Сіверську внаслідок артилерійських та авіаобстрілів. Ще 1 будинок пошкоджено у Торському Лиманської громади.
Доповнення
Всього за 21 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще шістьох.