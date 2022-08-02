Донецкая область: оккупанты убили троих мирных жителей, еще три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Российские захватчики за 1 августа убили в Донецкой области трех гражданских лиц, еще три человека ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 1 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Марьинке и 1 в Бахмуте. Еще 3 человека получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 31 июля убили в Донецкой области еще троих гражданских лиц, 16 – ранили.