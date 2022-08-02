Донеччина: окупанти вбили трьох мирних жителів, ще три людини поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Російські загарбники за 1 серпня вбили у Донецькій області трьох цивільних осіб, ще три людини поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар'їнці та 1 у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 31 липня вбили у Донецькій області ще трьох цивільних осіб, 16 - поранили.