Донеччина: окупанти вбили трьох мирних жителів, ще три людини поранені

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"росія вбиває цивільних! За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар'їнці та 1 у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські загарбники за 31 липня вбили у Донецькій області ще трьох цивільних осіб, 16 - поранили.