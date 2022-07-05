Донецкая область: оккупанты убили еще двух мирных жителей, четверо - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Донецкой области российские оккупанты за 4 июля убили двух мирных жителей, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области — в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения. Кроме того, в Константиновке медицинская помощь была оказана 2 людям, раненым в Луганской области», - написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Кириленко отмечал, что 45% Донецкой области, находящихся под контролем Украины, российские оккупанты постоянно обстреливают.