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Кириленко: 45% Донецької області, контрольованої Україною, російські окупанти постійно обстрілюють

Кириленко: 45% Донецької області, контрольованої Україною, російські окупанти постійно обстрілюють

Київ • УНН

 • 105867 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що 45% Донецької області, які знаходяться під контролем України, російські окупанти постійно обстрілюють. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата 

"Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення. Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту…Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно", - сказав він.

Голова ОВА також додав, що протягом 5 діб відбувається постійний обстріл міста Слов’янськ.

Нагадаємо 

За 29 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення.

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