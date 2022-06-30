Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 2 особи - поранені

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Кириленко також наголосив, що вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

За 28 червня російські окупанти вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення.