Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 2 особи - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. За 29 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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Кириленко також наголосив, що вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - додав голова ОВА.
Нагадаємо
За 28 червня російські окупанти вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення.