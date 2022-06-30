Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 2 человека - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. За 29 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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Кириленко также подчеркнул, что удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!", - добавил глава ОВА.
Напомним
За 28 июня российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения.