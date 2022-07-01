Кириленко: 45% Донецкой области, контролируемой Украиной, российские оккупанты постоянно обстреливают

Цитата

"Донецкая, Луганская области являются самыми горячими точками. Здесь просто необходимо разделять, что на Луганщине основной город – Лисичанск, на который враг продвигается, а на Донетчине остался и остается, и мы уверены, что остановим врага и в дальнейшем освободим наши оккупированные территории – но сейчас остается под контролем 45%. Это практически половина области, это при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения. Обстрелы на территории Донецкой области – настолько разрушительны и настолько их много, потому что большая площадь и линия фронта…Обстреливаются фактически все населенные пункты области. Постоянно", - сказал он.

Глава ОВА также добавил, что в течение 5 суток происходит постоянный обстрел города Славянск.

Напомним

За 29 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения.