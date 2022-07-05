Донеччина: окупанти вбили ще двох мирних жителів, четверо - поранені

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«За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині», - написав Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Кириленко зазначав, що 45% Донецької області, які перебувають під контролем України, російські окупанти постійно обстрілюють.