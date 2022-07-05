Донеччина: окупанти вбили ще двох мирних жителів, четверо - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Донецькій області російські окупанти за 4 липня вбили двох мирних жителів, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
«За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 4 людини отримали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині», - написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Кириленко зазначав, що 45% Донецької області, які перебувають під контролем України, російські окупанти постійно обстрілюють.