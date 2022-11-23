Донецкая область: оккупанты минувших суток убили одного гражданского и ранили еще восьмерых

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За 22 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте.

Еще 8 человек в области получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Погиб новорожденный младенец.