Донецкая область: оккупанты минувших суток убили одного гражданского и ранили еще восьмерых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки от обстрелов в области погиб один человек, еще 8 получили ранения, пишет УНН.
Цитата
За 22 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте.
Еще 8 человек в области получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Погиб новорожденный младенец.