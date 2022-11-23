Донеччина: окупанти минулої доби вбили одного цивільного та поранили ще вісьмох
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у області загинула одна людина, ще 8 отримали поранення, пише УНН.
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За 22 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті.
Ще 8 людей в області зазнали поранень.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області. Загинуло новонароджене немовля.