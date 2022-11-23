Донеччина: окупанти минулої доби вбили одного цивільного та поранили ще вісьмох

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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 18414 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 55179 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 94403 перегляди

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у області загинула одна людина, ще 8 отримали поранення, пише УНН.

Цитата

За 22 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті.

Ще 8 людей в області зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області. Загинуло новонароджене немовля.

Українські Національні Новини

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