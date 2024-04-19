На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра
Сбитие Ту-22М3 рф: в ГУР заявили, что Силы безопасности еще будут "удивлять" рф
Из-под завалов на Днепропетровщине деблокировали погибшую женщину
Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии: за три дня были задержаны 40 митингующих
россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления
В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных
Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине, чтобы не было "слишком поздно"
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
Публикации
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского
Гражданина Польши задержали по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
На бизнес-конференцию Mind Entrepreneur Summit 2024 пришли люди в костюмах гусей с лозунгом "Щипай меня - не трогай бизнес!" Их заметили в зале во время видеовыступления Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который известен своей противоречивой позицией по налогообложению малого бизнеса.
В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана
Французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже, имея при себе предмет, похожий на гранату, и взрывной жилет, хотя никаких взрывчатых веществ не было найдено.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра
Была обнаружена скоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.
Сбитие Ту-22М3 рф: в ГУР заявили, что Силы безопасности еще будут "удивлять" рф
Украинские войска успешно сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами, впервые уничтожив такой самолет.
Из-под завалов на Днепропетровщине деблокировали погибшую женщину
Семь человек, в том числе двое детей, погибли и 34 получили ранения в результате российского удара по Днепропетровской области.
Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии: за три дня были задержаны 40 митингующих
В Грузии за три дня митингов против закона об иностранных агентах за административные правонарушения были задержаны 40 человек, при этом 5 полицейских получили ранения.
россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления
На оккупированных территориях Украины захватчики создали очередной фейковый государственный орган, на этот раз для контроля за "образованием".
В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных
Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили систематические репрессии россии против диссидентов и призвали рф освободить всех политических заключенных.
Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине, чтобы не было "слишком поздно"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно одобрить пакет помощи Украине, предупредив, что промедление может привести к тому, что будет "слишком поздно".