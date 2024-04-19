Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал комментарий относительно задержания гражданина Польши, который, по данным украинских и польских правоохранителей, готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает УНН со ссылкой на Wiadomosci.

Известно о его попытках выйти на контакт с российской разведкой. Этот арест был максимально оправданным - заявил Дональд Туск.

По словам чиновника, указанный случай приобретает особое значение.

Даже если мы имеем дело только с отдельным случаем сумасшедшего, значительная часть политических убийств является инициативой сумасшедших-одиночек. Мы должны осознавать, что особенно в это время мы должны быть сосредоточены на вопросах безопасности - сказал Туск.

Напомним,

Задержанному в Польше мужчине грозит до 8 лет заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами и подготовку покушения на президента Украины Владимира Зеленского.