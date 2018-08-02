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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13581 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Домогательства в отношении воспитанников волынского приюта: открыто производство

Домогательства в отношении воспитанников волынского приюта: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Полиция открыла уголовные производства по факту информации о насилии в отношении воспитанников приюта в Рожище Волынской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает УНН.

"Сегодня, 2 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в детском приюте в Рожищенском районе персонал заведения применяет к воспитанникам физическое насилие. Об этом стало известно в ходе плановой проверки учреждения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека", - говорится в сообщении.

По указанной информацией правоохранители начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в Волынской области трое детей, находящихся в местном приюте для несовершеннолетних, заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Таким образом, руководителя приюта отстранили.

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